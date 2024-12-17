В Чите водитель, подвёзший закладчика, получил 9 лет колонии

32-летний житель Читы приговорён к 9 годам лишения свободы за то, что оказал услугу водителя наркокурьеру.- Судом установлено, что в январе 2024 года мужчина согласился довезти коллегу к месту организации закладки наркотического средства и скрыть его с места совершения преступления. Однако довести преступный умысел до конца не удалось, наркокурьер и пособник были задержаны сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Суд признал водителя виновным в пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчина получил 9 лет колонии строго режима.Приговор в законную силу пока не вступил.