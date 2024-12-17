17 декабря

16 декабря

Популярное

В Чите водитель, подвёзший закладчика, получил 9 лет колонии

В Чите водитель, подвёзший закладчика, получил 9 лет колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправится в колонию строгого режима

32-летний житель Читы приговорён к 9 годам лишения свободы за то, что оказал услугу водителя наркокурьеру.

- Судом установлено, что в январе 2024 года мужчина согласился довезти коллегу к месту организации закладки наркотического средства и скрыть его с места совершения преступления. Однако довести преступный умысел до конца не удалось, наркокурьер и пособник были задержаны сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал водителя виновным в пособничестве в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчина получил 9 лет колонии строго режима.

Приговор в законную силу пока не вступил. 
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску
В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску
Происшествия, 17.12.2024
Его остановили бдительные росгвардейцы
Улан-удэнец потерял 1,1 млн рублей, покупая снегоход
Улан-удэнец потерял 1,1 млн рублей, покупая снегоход
Происшествия, 17.12.2024
Он поверил продавцу, когда тот отправил видео
В селе Бурятии дотла сгорела школа
В селе Бурятии дотла сгорела школа
Происшествия, 17.12.2024
Она вспыхнула под покровом ночи
Семейные пары в Бурятии распространяли «синтетику»
Семейные пары в Бурятии распространяли «синтетику»
Происшествия, 17.12.2024
Всего перед судом предстали семеро закладчиков
В Бурятии пьяный водитель врезался в забор, а затем – в электроопору
В Бурятии пьяный водитель врезался в забор, а затем – в электроопору
Происшествия, 17.12.2024
Виновник аварии также не имеет водительских прав
Бурятию опять потрясло на ночь глядя
Бурятию опять потрясло на ночь глядя
Происшествия, 17.12.2024
Землетрясение произошло в Курумканском районе
Учительница из Бурятии «раскусила» мошенников
Учительница из Бурятии «раскусила» мошенников
Происшествия, 17.12.2024
Женщина не стала переводить аферистам полмиллиона рублей 
В Чите полицейская собака помогла раскрыть кражу
В Чите полицейская собака помогла раскрыть кражу
Происшествия, 16.12.2024
Ерошка взял след подозреваемого и привёл полицейских к его дому

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^