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В Иркутской области пьяный 16-летний школьник угнал Toyota Carina и попал в ДТП

В Иркутской области пьяный 16-летний школьник угнал Toyota Carina и попал в ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
По его словам, он не помнит, как всё было

Несколько дней назад в полицию в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный угнал из её гаража автомобиль Toyota Carina.

Полицейские раскрыли преступление. Угонщиком оказался ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов 16-летний местный школьник.

По предварительной информации, вечером молодой человек перелез через ворота, зашёл в гараж, завёл чужой автомобиль (ключи находились на пассажирском сиденье) и уехал кататься.

Проехав около километра, он попал в ДТП, где и бросил машину.

- С его слов, он с другом выпивал спиртное и в какой-то момент захотелось «приключений», однако обстоятельства совершения самого угона он не помнит, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подростку избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

Законный представитель задержанного привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ДТП угон

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