В Бурятии назвали возможную причину пожара, уничтожившего школу

В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) по факту пожара, в результате которого дотла сгорела школа.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл этой ночью в селе Тохой – огонь уничтожил местную Тохойскую основную образовательную школу, являющуюся филиалом Оёрской средней общеобразовательной школы. Пожар начался около 4 часов ночи, работы по тушению продолжаются и утром.
- 17 декабря около 4 часов в помещении котельной Тохойской основной общеобразовательной школы возникло возгорание. В результате пожара деревянное здание общей площадью 400 кв.м уничтожено практически полностью, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По предварительным данным, в сгоревшей школе обучались 11 детей. Недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Не исключено, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электрического оборудования или электропроводки, сообщили в следственном управлении.
После того, как пожар будет окончательно ликвидирован, а место пролито, следователи и специалисты МЧС приступят к детальному осмотру. Собранные следы и материалы передадут экспертам для проведения пожарно-технической экспертизы. Она установит точную причину возгорания.
Также следствием будут проверены действия (бездействие) должностных лиц учреждения образования, связанные с проведением ремонта и приёмкой выполненных работ. Им будет дана правовая оценка.