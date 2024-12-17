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В Бурятии назвали возможную причину пожара, уничтожившего школу

В Бурятии назвали возможную причину пожара, уничтожившего школу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
После пожара возбудили уголовное дело

В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) по факту пожара, в результате которого дотла сгорела школа.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл этой ночью в селе Тохой – огонь уничтожил местную Тохойскую основную образовательную школу, являющуюся филиалом Оёрской средней общеобразовательной школы. Пожар начался около 4 часов ночи, работы по тушению продолжаются и утром.

- 17 декабря около 4 часов в помещении котельной Тохойской основной общеобразовательной школы возникло возгорание. В результате пожара деревянное здание общей площадью 400 кв.м уничтожено практически полностью, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

 
По предварительным данным, в сгоревшей школе обучались 11 детей. Недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Не исключено, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электрического оборудования или электропроводки, сообщили в следственном управлении.

После того, как пожар будет окончательно ликвидирован, а место пролито, следователи и специалисты МЧС приступят к детальному осмотру. Собранные следы и материалы передадут экспертам для проведения пожарно-технической экспертизы. Она установит точную причину возгорания.

Также следствием будут проверены действия (бездействие) должностных лиц учреждения образования, связанные с проведением ремонта и приёмкой выполненных работ. Им будет дана правовая оценка.      
пожар школа халатность

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