В Бурятии назвали возможную причину пожара, уничтожившего школу







По предварительным данным, в сгоревшей школе обучались 11 детей. Недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Не исключено, что причиной возгорания могла стать аварийная работа электрического оборудования или электропроводки, сообщили в следственном управлении.



После того, как пожар будет окончательно ликвидирован, а место пролито, следователи и специалисты МЧС приступят к детальному осмотру. Собранные следы и материалы передадут экспертам для проведения пожарно-технической экспертизы. Она установит точную причину возгорания.



Также следствием будут проверены действия (бездействие) должностных лиц учреждения образования, связанные с проведением ремонта и приёмкой выполненных работ. Им будет дана правовая оценка.

