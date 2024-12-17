Бурятию опять потрясло на ночь глядя

Землетрясение произошло в Курумканском районе
В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Курумканском районе вечером 16 декабря – в 21:18 по местному времени, в точке с координатами 54.55° северной широты и 110.81° восточной долготы.
Эпицентр находился в 18 с половиной километрах к северо-востоку от села Арзгун. Магнитуда землетрясения составила 3,2, энергетический класс – 9,9.
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