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Учительница из Бурятии «раскусила» мошенников

Учительница из Бурятии «раскусила» мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина не стала переводить аферистам полмиллиона рублей

За сутки в Бурятии зарегистрировано 11 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, два из них - взломы аккаунтов портала госуслуг и страниц в соцсетях и мессенджерах.

Чаще всего на обманные уловки попадались безработные граждане, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Самой возрастной жертве 77 лет. В общей сложности жители региона потеряли около 1,5 млн. рублей, в том числе свыше 1,1 млн рублей - улан-удэнцы.

В мошеннические схемы поверили также жители Еравнинского, Закаменского, Селенгинского, Тункинского, Джидинского и Хоринского районов.

Например, 23-летняя улан-удэнка перевела интернет-преступникам около 13 тысяч рублей. Девушка думала, что «зарабатывает» на популярном маркетплейсе, оценивая и формально выкупая товар для дальнейшей перепродажи.

С первой покупки ей, действительно, вернулись деньги с процентом — около 6,5 тысяч рублей вместо потраченных 4,5 тысяч рублей. Однако со следующим вложением средств этого не произошло. Более того, аферисты предложили горожанке выкупить товар ещё почти на 48 тысяч рублей.

Лишилась денег в попытке заработка и 69-летняя жительница Гусиноозёрска. Пенсионерка поверила незнакомцу, который в телефонном разговоре предложил инвестировать в драгоценные металлы. Для участия в «сделках на фондовом рынке» она оформила кредит в сумме 315 тысяч рублей и перевела мошенникам.

Более бдительной оказалась 52-летняя школьная учительница из Хоринского района. В мессенджере ей написала девушка и сообщила о предстоящем звонке, якобы, сотрудника ФСБ по поводу «выявленных при проверке нарушений».

Позвонивший лжеправоохранитель стал обвинять сельчанку в финансировании террористической организации, а чтобы доказать непричастность, советовал сотрудничать с сотрудниками банка.

Как только собеседник сообщил о необходимости снятия и перевода 500 тысяч рублей, женщина поняла, что разговаривает с мошенниками. Свою роль сыграли ранее проводимые полицией в образовательном учреждении профилактические мероприятия.

- Полицейскими организованы оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний, - отметили в пресс-службе.

Полиция Бурятии призывает быть настороже и не поддаваться обману.

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