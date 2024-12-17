В селе Бурятии дотла сгорела школа

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Возгорание произошло ночью 17 декабря в селе Тохой в Джидинском районе. Там сгорело здание основной общеобразовательной школе.
Как сообщает «Джида-инфо 24/7», на месте работали пожарные и дознаватели. Решается вопрос о подвозе обучающихся в Оёрскую школу. Причины пожара в учебном заведении пока неизвестны.
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