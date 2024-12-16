Улан-удэнец убил мужчину лезвием от канцелярского ножа

Суд вынес ему приговор
В Улан-Удэ суд вынес приговор мужчине, убившему сожителя своей сестры.
Преступление произошло 4 сентября 2024 года. Установлено, что днём мужчина употреблял спиртные напитки у себя дома на территории садового товарищества «Судостроитель» в Улан-Удэ. Затем он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожителем сестры и нанёс ему лезвием от канцелярского ножа множество ударов по голове, шее и руке.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Суд вынес ему приговор
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