Улан-удэнец убил мужчину лезвием от канцелярского ножа

В Улан-Удэ суд вынес приговор мужчине, убившему сожителя своей сестры.Преступление произошло 4 сентября 2024 года. Установлено, что днём мужчина употреблял спиртные напитки у себя дома на территории садового товарищества «Судостроитель» в Улан-Удэ. Затем он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожителем сестры и нанёс ему лезвием от канцелярского ножа множество ударов по голове, шее и руке.От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.