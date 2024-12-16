Упавшей возле дома иркутянке «управляшка» выплатит 400 тысяч рублей

В Иркутске суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей в пользу местной жительницы преклонного возраста. Она пострадала в результате падения на скользкой дорожке возле дома.Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Пенсионерка поскользнулась и упала на придомовой территории многоквартирного дома на улице Ангарской. Женщина получила травмы и проходила длительное лечение в больницах.- Травмы ею получены по причине неисполнения управляющей организацией обязанности по своевременной уборке придомовой территории многоквартирного дома от льда и наледи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании, осуществляющей управление многоквартирным домом, компенсации морального вреда, причинённого пенсионерке в результате падения, и расходов на лечение.Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал в пользу женщины 400 тысяч рублей, а также расходы на лекарства на сумму 8 тысяч рублей.Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.