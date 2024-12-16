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Упавшей возле дома иркутянке «управляшка» выплатит 400 тысяч рублей

Упавшей возле дома иркутянке «управляшка» выплатит 400 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Женщина проходила длительное лечение

В Иркутске суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей в пользу местной жительницы преклонного возраста. Она пострадала в результате падения на скользкой дорожке возле дома.

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Пенсионерка поскользнулась и упала на придомовой территории многоквартирного дома на улице Ангарской. Женщина получила травмы и проходила длительное лечение в больницах.

- Травмы ею получены по причине неисполнения управляющей организацией обязанности по своевременной уборке придомовой территории многоквартирного дома от льда и наледи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с компании, осуществляющей управление многоквартирным домом, компенсации морального вреда, причинённого пенсионерке в результате падения, и расходов на лечение.

Суд удовлетворил требование прокурора и взыскал в пользу женщины 400 тысяч рублей, а также расходы на лекарства на сумму 8 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.


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