В Улан-Удэ подростки украли джинсы из магазина, надев их на себя

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже из бутика в торговом центре. Об этом рассказали в Росгвардии по Бурятии.Росгвардейцы прибыли на место по сигналу тревожной сигнализации. Вместе с сотрудниками службы безопасности на выходе из торгового центра они задержали двух девушек. Как выяснилось, они совершили преступление полчаса назад в одном из бутиков одежды.Установлено, что подруги в примерочной подручными средствами сняли противокражные датчики с джинсов, затем надели их под свои брюки и вышли из магазина. Работники торговой точки обнаружили сломанные датчики. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемых в краже.Для дальнейшего разбирательства задержанные подростки (им по 16 и 17 лет) были доставлены в полицию, куда также были вызваны их родители.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ущерб составил более 8 000 рублей.