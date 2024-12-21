В Улан-Удэ сидельца оштрафовали за экстремистские звёзды на коленках



В начале декабря перед судом в Улан-Удэ предстал мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами»).



Произошло всё ещё в середине ноября. Как выяснилось, сиделец публично демонстрировал неограниченному кругу осуждённых символику одной организации, признанной в России экстремистской и запрещённой. Речь о татуировке в виде звезды на обеих коленных чашечках.



Заключённого признали виновным и назначили ему штраф размером в 1000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

