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В Улан-Удэ сидельца оштрафовали за экстремистские звёзды на коленках

В Улан-Удэ сидельца оштрафовали за экстремистские звёзды на коленках
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся раскошелиться на 1000 рублей

В начале декабря перед судом в Улан-Удэ предстал мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами»).

Произошло всё ещё в середине ноября. Как выяснилось, сиделец публично демонстрировал неограниченному кругу осуждённых символику одной организации, признанной в России экстремистской и запрещённой. Речь о татуировке в виде звезды на обеих коленных чашечках.

Заключённого признали виновным и назначили ему штраф размером в 1000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
татуировка штраф суд

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