Двое жителей Бурятии разбили авто друг друга, выясняя отношения

В июле этого года в полицию Баргузинского района с заявлением о повреждении имущества обратилась 27-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мае 30-летний односельчанин на фоне неприязненных отношений разбил её автомобиль. Повреждены оказались задний бампер, зеркало заднего вида, стёкла. Ущерб составил около 85 тысяч рублей.Мужчина был задержан. Он признался в содеянном, объяснив, что совершил это в отместку за действия знакомой. Оказалось, что в октябре прошлого года она приехала к нему домой выяснять отношения, но не застав никого, схватила найденный в ограде молоток и нанесла им повреждения по кузову его иномарки. Причинённый ущерб составил свыше 120 тысяч рублей. Обращаться в полицию мужчина тогда не стал.Однако встретив её спустя почти полгода за рулём машины ночью, решил отомстить. На своей машине он въехал в задний бампер автомобиля женщины. А затем, выйдя из салона, ногами и руками нанёс повреждения по кузову её авто. Он также использовал лежавший в его иномарке металлический прут.В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Оно завершено, судом вынесено наказание.- Работа по выявленному в рамках дознания факту о повреждении 27-летней девушкой машины сельчанина, продолжается. Её противоправные действия квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 167 УК РФ, - сообщили в МВД по Бурятии.Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.