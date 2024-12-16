Житель Иркутской области на пожаре спас двух мужчин, потерявших сознание









Дознаватель МЧС установил, что причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при работе самодельного электробойлера. Пламя на 54 «квадратах» потушили девять пожарных с помощью трёх единиц техники.

Дознаватель МЧС установил, что причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при работе самодельного электробойлера. Пламя на 54 «квадратах» потушили девять пожарных с помощью трёх единиц техники.

В селе Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области произошло возгорание в жилом доме. 52-летний мужчина первым заметил дым в соседнем здании и поспешил на помощь.- Открыв дверь, он увидел погорельцев, потерявших сознание, и вынес их на улицу. Пострадавший 66-летний мужчина с термическими ожогами был госпитализирован, в то время как второй отказался от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.