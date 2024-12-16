Житель Иркутской области на пожаре спас двух мужчин, потерявших сознание

Пожар случился из-за самодельного электробойлера
В селе Шеберта Нижнеудинского района Иркутской области произошло возгорание в жилом доме. 52-летний мужчина первым заметил дым в соседнем здании и поспешил на помощь.
- Открыв дверь, он увидел погорельцев, потерявших сознание, и вынес их на улицу. Пострадавший 66-летний мужчина с термическими ожогами был госпитализирован, в то время как второй отказался от медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватель МЧС установил, что причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при работе самодельного электробойлера. Пламя на 54 «квадратах» потушили девять пожарных с помощью трёх единиц техники.
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Пожар случился из-за самодельного электробойлера
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