В Бурятии прибавилось засоров

За неделю специалисты устранили ещё 58
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице республики за последнюю неделю – с 9 по 15 декабря включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 10 повреждений и большинство из них – 6 – без отключения холодного водоснабжения.
Кроме того, специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 58 засоров. Неделей ранее их было на 6 больше – 52. В Улан-Удэ также промыли один участок сетей протяжённостью в 70 метров.
Некоторые улан-удэнцы продолжают путать канализацию с мусорным ведром. Некоторые из них умудряются
выбрасывать в унитазы опилки.
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