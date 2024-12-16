В Бурятии прибавилось засоров

Некоторые улан-удэнцы продолжают путать канализацию с мусорным ведром. Некоторые из них умудряются выбрасывать в унитазы опилки.

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице республики за последнюю неделю – с 9 по 15 декабря включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 10 повреждений и большинство из них – 6 – без отключения холодного водоснабжения.Кроме того, специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 58 засоров. Неделей ранее их было на 6 больше – 52. В Улан-Удэ также промыли один участок сетей протяжённостью в 70 метров.