15 декабря

Популярное

В посёлке Бурятии обнаружили расчленённый и обглоданный труп собаки (18+)

В посёлке Бурятии обнаружили расчленённый и обглоданный труп собаки (18+)
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Останки животного лежали прямо на снегу

Жители прибрежного посёлка Усть-Баргузин наткнулись на страшную находку. Возле склада одного из супермаркетов обнаружили расчленённый труп собаки. Пугающие кадры выложили в местном канале в Telegram.

- Что за ужас творится? Что за живодёры у нас живут, каким умом нужно обладать, чтобы такое сделать? – ужаснулись сельчане.

На снимках видно, что голова, часть туловища и передние лапы несчастного животного лежат на снегу отдельно, а хвост и задние лапки – отдельно. В общем, зрелище не для слабонервных.

Некоторые усть-баргузинцы уверены, что это дело рук человека. «Видно же, что собаки так не могли, только бездушные твари на такое способны», – заявили они. Остальные считают, что четвероногое уже после смерти обглодали его же сородичи. 
животные собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии человек погиб, провалившись под лёд
В районе Бурятии человек погиб, провалившись под лёд
Происшествия, 15.12.2024
Он выехал на незамёрзшую реку на автомобиле
Страшными издевательствами над ребёнком в Бурятии заинтересовался Бастрыкин
Страшными издевательствами над ребёнком в Бурятии заинтересовался Бастрыкин
Происшествия, 15.12.2024
Шокирующая история об истязании малолетней девочки дошла до главного следователя России
В полыхавшем доме в посёлке Бурятии обнаружили труп
В полыхавшем доме в посёлке Бурятии обнаружили труп
Происшествия, 15.12.2024
Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета
Житель Бурятии своровал украшения для унтов
Житель Бурятии своровал украшения для унтов
Происшествия, 14.12.2024
Владелец забыл пакет на банкомате
В Улан-Удэ в трамвае произошла драка
В Улан-Удэ в трамвае произошла драка
Происшествия, 14.12.2024
Прибывшие сотрудники Росгвардии высадили пассажира и увезли в отдел полиции
В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо
В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо
Происшествия, 13.12.2024
В суд ушло дело о покушении на убийство с особой жестокостью
Аферисты убедили двух братчан взять кредиты
Аферисты убедили двух братчан взять кредиты
Происшествия, 13.12.2024
Мужчины лишились более 750 тысяч рублей
В Иркутске автобус сбил двух пешеходов на «зебре»
В Иркутске автобус сбил двух пешеходов на «зебре»
Происшествия, 13.12.2024
Пострадавших доставили в больницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^