В посёлке Бурятии обнаружили расчленённый и обглоданный труп собаки (18+)



На снимках видно, что голова, часть туловища и передние лапы несчастного животного лежат на снегу отдельно, а хвост и задние лапки – отдельно. В общем, зрелище не для слабонервных.





Некоторые усть-баргузинцы уверены, что это дело рук человека. «Видно же, что собаки так не могли, только бездушные твари на такое способны», – заявили они. Остальные считают, что четвероногое уже после смерти обглодали его же сородичи.



- Что за ужас творится? Что за живодёры у нас живут, каким умом нужно обладать, чтобы такое сделать? – ужаснулись сельчане.