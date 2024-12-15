В пригородном районе Бурятии жёстко столкнулись легковушка и «Газель»





Позже стало известно, что травмы получили двое сидевших в автомобиле пассажиров и водитель, который оказался зажат после столкновения. Всех троих доставили в республиканскую клиническую больницу. Водитель «Газели» был один, он не пострадал.









Авария произошла вечером 15 декабря в пригородном Заиграевском районе. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», на трассе «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга» по направлению в сторону райцентра столкнулись «Газель» и легковой автомобиль.По предварительным данным, в ДТП пострадали люди. На место отправились сотрудники пожарной части и «скорой». И у микроавтобуса, и у машины очень серьёзные механические повреждения.