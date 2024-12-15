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В полыхавшем доме в посёлке Бурятии обнаружили труп

В полыхавшем доме в посёлке Бурятии обнаружили труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета

Всё произошло утром 15 декабря в Кабанском районе. В посёлке Каменск разбушевался пожар – там вспыхнул двухквартирный дом. О возгорании сообщили очевидцы.

Когда на место прибыли сотрудники 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии, в жилой постройке было сильное задымление. В одной из квартир обнаружили мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Огонь повредил комнату на площади в 12 квадратных метров, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Предварительная причина пожара уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении.
пожар смерть

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