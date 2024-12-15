В полыхавшем доме в посёлке Бурятии обнаружили труп

Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета
Всё произошло утром 15 декабря в Кабанском районе. В посёлке Каменск разбушевался пожар – там вспыхнул двухквартирный дом. О возгорании сообщили очевидцы.
Когда на место прибыли сотрудники 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии, в жилой постройке было сильное задымление. В одной из квартир обнаружили мужчину, который уже не подавал признаков жизни.
Огонь повредил комнату на площади в 12 квадратных метров, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Предварительная причина пожара уже известна – неосторожное обращение с огнём при курении.
Человеческую жизнь унесла непотушенная сигарета
Он получил 3 года 8 месяцев колонии
Пожар произошёл ночью
Владелец забыл пакет на банкомате
Прибывшие сотрудники Росгвардии высадили пассажира и увезли в отдел полиции
В суд ушло дело о покушении на убийство с особой жестокостью
Следователи уже допрашивают врачей
Мужчины лишились более 750 тысяч рублей
Пострадавших доставили в больницу
Они первыми прибыли на место
Расследуется уголовное дело
Малышка попала в больницу с тяжёлыми травмами
Тушить его отправились четверо пожарных
Мужчина по просьбе родственников потерпевшего с августа присматривал за домом и топил печь
Мужчина вспылил после оглашения постановления