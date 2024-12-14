В Улан-Удэ при пожаре пострадали двое взрослых и ребёнок



Сегодня ночью в Улан-Удэ в многоэтажном доме загорелась квартира на 2 этаже. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 60 человек, в том числе 10 детей.



34-летняя хозяйка квартиры, её 13-летняя дочь и 77-летняя маломобильная соседка пострадали. Они переданы врачам.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, пожар на 40 квадратах потушили 25 специалистов и 6 единиц техники.

