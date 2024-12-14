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В Улан-Удэ в трамвае произошла драка

В Улан-Удэ в трамвае произошла драка
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Прибывшие сотрудники Росгвардии высадили пассажира и увезли в отдел полиции

Накануне, 13 декабря, вечером в Улан-Удэ в трамвае произошёл инцидент. Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», в переполненном транспорте подрались кондуктор и безбилетный пассажир, который не хотел платить за проезд.

В МУП «Управление трамвая» вчера сообщили, что обстоятельства конфликта выясняются.

- Сегодня в 18:55 в трамвае, следовавшем по маршруту №1, пассажир нанёс кондуктору телесные повреждения. Обстоятельства конфликта выясняются. Водитель трамвая нажал тревожную кнопку, - рассказали здесь.

В 19:04 прибывшие сотрудники Росгвардии высадили пассажира на Богатырском мосту и увезли в отдел полиции. На остановке «Русский драматический театр» кондуктора сменили.

«Проводится служебная проверка. На пассажира написано заявление в полицию», - заключили в МУП. 
трамвай транспорт

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