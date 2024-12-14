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Улан-удэнец отобрал деньги у собутыльницы и получил реальный срок

Улан-удэнец отобрал деньги у собутыльницы и получил реальный срок
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он получил 3 года 8 месяцев колонии

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении улан-удэнца, совершившего грабёж.

Во время совместного распития спиртных напитков мужчина, увидев у ранее малознакомой ему женщины деньги в руке, потребовал у неё наличные. Получив отказ, горожанин толкнул её, от чего та упала на землю.

Далее он сел на ноги женщины и стал руками разжимать её пальцы, в которой находились 2 600 рублей. При этом локтем правой руки улан-удэнец нанёс удар по её лицу.

В итоге мужчине удалось отобрать наличные.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.
грабеж

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