Улан-удэнец отобрал деньги у собутыльницы и получил реальный срок

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении улан-удэнца, совершившего грабёж.Во время совместного распития спиртных напитков мужчина, увидев у ранее малознакомой ему женщины деньги в руке, потребовал у неё наличные. Получив отказ, горожанин толкнул её, от чего та упала на землю.Далее он сел на ноги женщины и стал руками разжимать её пальцы, в которой находились 2 600 рублей. При этом локтем правой руки улан-удэнец нанёс удар по её лицу.В итоге мужчине удалось отобрать наличные.Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.