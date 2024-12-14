Житель Бурятии своровал украшения для унтов

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже, произошедшей на одном из рынков в середине ноября, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.«Добычей» мужчины стал пакет с украшениями для унтов, забытый владельцем на банкомате. Ущерб оценён в 7 тысяч рублей.Пакет забыл на банкомате 31-летний горожанин, занимающийся пошивом обуви. После снятия наличных он уехал домой и только там вспомнил о пропаже. А, вернувшись, пакета не обнаружил.Позже установили подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Закаменского района, приезжавший в столицу Бурятии по делам. Как выяснилось, проверив баланс на карте, он прихватил с собой чужое имущество.Уже по дороге, направившись на такси к знакомым, мужчина заглянул внутрь и, увидев там украшения, не представляющие для него никакой ценности, избавился от пакета.В свой очередной приезд в столицу Бурятии он был задержан.Ранее житель республики к уголовной ответственности не привлекался, является владельцем личного подсобного хозяйства. Возбуждено уголовное дело.