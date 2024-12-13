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В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо

В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо
Происшествия, 
В суд ушло дело о покушении на убийство с особой жестокостью

В Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью.

Всё произошло в сентябре этого года в селе Шабур Заиграевского района. По данным следствия, вечером обвиняемый приехал в село, чтобы разобраться с местным жителем, к которому испытывал личную неприязнь. 

При встрече он напал на мужчину, нанёс множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, а затем облил бензином из канистры и собирался поджечь. Однако в этот момент его действия увидели прохожие.



Опасаясь изобличения, обвиняемый сел в машину и скрылся с места происшествия. Позднее его задержали по месту жительства в соседнем районе.

- Вину в части совершения преступления против жизни человека мужчина не признал. Он дал показания, что якобы перепутал канистры и полагал, что обливает потерпевшего водой. Однако его версия опровергнута собранными следствием доказательствами, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемого спугнули две женщины, их позже наградили
покушение на убийство с особой жестокостью

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