Смерть оперной певицы из Бурятии при родах обернулась уголовным делом



В начале ноября В начале ноября не стало 36-летней уроженки Бурятии Марии Ринчиновой, которая последний год работала во Владикавказе. Она была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии – Алании.



Артистка скончалась при родах во Владикавказе. Как выяснилось, оперная певица ждала ребёнка – Мария была на седьмом месяце беременности. Ребёнок умер в утробе.





Ринчинову похоронили по буддийским обычаям. Прощание с ней состоялось 11 ноября в Улан-Удэ.



А на днях выяснилось, что после её смерти в следственном комитете возбудили уголовное дело. Как сообщает Mash, в СК обратился супруг Марии – Найдан Ринчинов.



- Сейчас следователи допрашивают врачей, а потом проведут экспертизу, – отмечает Mash.



По данным «Комсомольской правды – Ставрополь», уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По ней грозит до трёх лет лишения свободы.



- Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы в январе, – уточняет «Комсомолка».





Ранее Найдан дал эксклюзивный комментарий изданию Voice. Он пояснил, что жена поступила в медицинское учреждение 29 октября – за несколько дней до смерти. У неё оказалась тахикардия – болела голова и ритм сердца был нестабильным.



Ранним утром 4 ноября Мария сообщила мужу, что не чувствует малыша в утробе.



- Ей сделали УЗИ, чтобы послушать сердцебиение ребёнка. Выяснилось, что его нет. Поставили укол, чтобы стимулировать роды, но здесь тоже запутанная какая-то история, – поделился мужчина с Voice.



По его словам, второй половинке диагностировали эмболию – заболевание, вызывающее нарушение кровоснабжения, а после назначили операцию, чтобы изъять плод. Перед этим певица связалась с избранником. Ринчинов вспомнил: жена предчувствовала свою гибель.



Тогда же он рассказал, что намерен писать заявления в прокуратуру, МВД и в Росздравнадзор, чтобы там начали разбирательство и оценили действия медиков. Супруги прожили вместе четыре года. У пары родилась дочь, которой сейчас три годика. У певицы осталась и старшая дочка – она учится в институте на ветеринара.



