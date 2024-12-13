13 декабря

12 декабря

Популярное

Смерть оперной певицы из Бурятии при родах обернулась уголовным делом

Смерть оперной певицы из Бурятии при родах обернулась уголовным делом
Происшествия,  Фото:youtube.com/@МарияБалданова-Ринчинова
Следователи уже допрашивают врачей

В начале ноября не стало 36-летней уроженки Бурятии Марии Ринчиновой, которая последний год работала во Владикавказе. Она была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии – Алании.
 
Артистка скончалась при родах во Владикавказе. Как выяснилось, оперная певица ждала ребёнка – Мария была на седьмом месяце беременности. Ребёнок умер в утробе.

Ринчинову похоронили по буддийским обычаям. Прощание с ней состоялось 11 ноября в Улан-Удэ.
 
А на днях выяснилось, что после её смерти в следственном комитете возбудили уголовное дело. Как сообщает Mash, в СК обратился супруг Марии – Найдан Ринчинов.

- Сейчас следователи допрашивают врачей, а потом проведут экспертизу, – отмечает Mash.

По данным «Комсомольской правды – Ставрополь», уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По ней грозит до трёх лет лишения свободы.

- Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы в январе, – уточняет «Комсомолка».

Ранее Найдан дал эксклюзивный комментарий изданию Voice. Он пояснил, что жена поступила в медицинское учреждение 29 октября – за несколько дней до смерти. У неё оказалась тахикардия – болела голова и ритм сердца был нестабильным.

Ранним утром 4 ноября Мария сообщила мужу, что не чувствует малыша в утробе.

- Ей сделали УЗИ, чтобы послушать сердцебиение ребёнка. Выяснилось, что его нет. Поставили укол, чтобы стимулировать роды, но здесь тоже запутанная какая-то история, – поделился мужчина с Voice.

По его словам, второй половинке диагностировали эмболию – заболевание, вызывающее нарушение кровоснабжения, а после назначили операцию, чтобы изъять плод. Перед этим певица связалась с избранником. Ринчинов вспомнил: жена предчувствовала свою гибель.

Тогда же он рассказал, что намерен писать заявления в прокуратуру, МВД и в Росздравнадзор, чтобы там начали разбирательство и оценили действия медиков. Супруги прожили вместе четыре года. У пары родилась дочь, которой сейчас три годика. У певицы осталась и старшая дочка – она учится в институте на ветеринара.

смерть уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо
В Бурятии будут судить мужчину, пытавшего сжечь человека заживо
Происшествия, 13.12.2024
В суд ушло дело о покушении на убийство с особой жестокостью
Аферисты убедили двух братчан взять кредиты
Аферисты убедили двух братчан взять кредиты
Происшествия, 13.12.2024
Мужчины лишились более 750 тысяч рублей
В Иркутске автобус сбил двух пешеходов на «зебре»
В Иркутске автобус сбил двух пешеходов на «зебре»
Происшествия, 13.12.2024
Пострадавших доставили в больницу
Пьяный житель Забайкалья избил 10-месячную дочь
Пьяный житель Забайкалья избил 10-месячную дочь
Происшествия, 13.12.2024
Малышка попала в больницу с тяжёлыми травмами
В районе Бурятии вспыхнул капсульный отель
В районе Бурятии вспыхнул капсульный отель
Происшествия, 13.12.2024
Тушить его отправились четверо пожарных
Житель Бурятии украл вещи больного пенсионера
Житель Бурятии украл вещи больного пенсионера
Происшествия, 13.12.2024
Мужчина по просьбе родственников потерпевшего с августа присматривал за домом и топил печь
«Да пошла ты!»: Улан-удэнца осудили за оскорбление судьи
«Да пошла ты!»: Улан-удэнца осудили за оскорбление судьи
Происшествия, 13.12.2024
Мужчина вспылил после оглашения постановления  
В Братске за сутки сгорели две машины
В Братске за сутки сгорели две машины
Происшествия, 13.12.2024
Пожары возникли из-за короткого замыкания
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия, 13.12.2024
ДТП произошло на улице Жердева
В Иркутске сгорели дом, гараж и автомобиль
В Иркутске сгорели дом, гараж и автомобиль
Происшествия, 13.12.2024
Площадь пожара составила 180 квадратных метров
«Кровь стынет в жилах»: На Первом канале рассказали о бабушке-садистке из Бурятии
«Кровь стынет в жилах»: На Первом канале рассказали о бабушке-садистке из Бурятии
Происшествия, 13.12.2024
На передаче «Мужское и женское» вскрылись новые подробности дела о бабушке, которая чуть не сварила внучку в кипятке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^