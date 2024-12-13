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Жителя Бурятии, устроившего дома наркопритон, отправили в колонию

Жителя Бурятии, устроившего дома наркопритон, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Перед судом предстал житель Мухоршибири

Житель Мухоршибирского района, устроивший дома наркопритон, приговорён к реальному лишению свободы.

- Судом установлено, что ранее судимый 49-летний мужчина приобрёл и хранил у себя дома наркотики растительного происхождения. На протяжении нескольких месяцев предоставлял свой дом в селе Мухоршибирь для их употребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мухоршибирский районный признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере», ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Он приговорён к двум годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
наркотики наркопритон

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