Жителя Бурятии, устроившего дома наркопритон, отправили в колонию

Житель Мухоршибирского района, устроивший дома наркопритон, приговорён к реальному лишению свободы.- Судом установлено, что ранее судимый 49-летний мужчина приобрёл и хранил у себя дома наркотики растительного происхождения. На протяжении нескольких месяцев предоставлял свой дом в селе Мухоршибирь для их употребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Мухоршибирский районный признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере», ч. 1 ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Он приговорён к двум годам колонии строгого режима.Приговор пока не вступил в законную силу.