В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек

Автомобили «стукнулись» на мосту около станции
ДТП произошло утром 13 декабря в Кабанском районе. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на мосту через реку Куркавочная столкнулись два автомобиля –Dongfeng и Mitsubishi Pajero Sport.
Случилось всё вблизи посёлка Кедровая при железнодорожной станции. Там ввели реверсивное движение.
По предварительной информации, в аварии пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.
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Автомобили «стукнулись» на мосту около станции
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