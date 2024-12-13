В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек

ДТП произошло утром 13 декабря в Кабанском районе. Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на мосту через реку Куркавочная столкнулись два автомобиля –Dongfeng и Mitsubishi Pajero Sport.Случилось всё вблизи посёлка Кедровая при железнодорожной станции. Там ввели реверсивное движение.По предварительной информации, в аварии пострадал один человек. Его доставили в медучреждение.