В Иркутске таксист украл сумку с деньгами у пассажирки

В Иркутске транспортные полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже крупной суммы денег.Ранее в дежурную часть транспортной полиции обратилась авиапассажирка с заявлением о пропаже сумки с деньгами и телефоном.- По словам женщины, прибывшей в областной центр рейсом «Бангкок – Иркутск», пропажу сумки она обнаружила уже дома. При просмотре записей камер видеонаблюдения транспортные полицейские установили, что гражданка из здания аэропорта вышла с сумкой и уехала на такси, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый таксист. Выяснилось, что после поездки с пассажиркой он увидел забытую ей сумку и похитил из неё деньги.Мужчина рассказал, что потратил деньги, а сумку выбросил. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей, почти три тысячи тайских бат и 300 долларов.Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.