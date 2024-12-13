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В Иркутске таксист украл сумку с деньгами у пассажирки

В Иркутске таксист украл сумку с деньгами у пассажирки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина забыла свою сумку в салоне автомобиля

В Иркутске транспортные полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже крупной суммы денег.

Ранее в дежурную часть транспортной полиции обратилась авиапассажирка с заявлением о пропаже сумки с деньгами и телефоном.

- По словам женщины, прибывшей в областной центр рейсом «Бангкок – Иркутск», пропажу сумки она обнаружила уже дома. При просмотре записей камер видеонаблюдения транспортные полицейские установили, что гражданка из здания аэропорта вышла с сумкой и уехала на такси, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый таксист. Выяснилось, что после поездки с пассажиркой он увидел забытую ей сумку и похитил из неё деньги.

Мужчина рассказал, что потратил деньги, а сумку выбросил. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей, почти три тысячи тайских бат и 300 долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

такси кража

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