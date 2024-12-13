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Улан-удэнцы взяли моду выбрасывать в унитазы опилки

Улан-удэнцы взяли моду выбрасывать в унитазы опилки
Происшествия,  Фото:Водоканал
Горожане продолжают путать канализацию с мусорным ведром

Жители столицы Бурятии начали смывать в канализацию опилки. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

- Наши коллеги с канализационно-насосной станции зафиксировали случай несанкционированного сброса опилок и это продолжается уже на протяжении целой недели, – отметили на предприятии.

Там пояснили: попадание опилок в систему чревато серьёзными засорами в трубопроводах. Это влечёт заторы и дорогостоящий ремонт. Накануне такую аварию зафиксировали на улице Трубачеева – она привела к остановке насосного оборудования.



Улан-удэнцев призывают выбрасывать любой мусор в ведро, а не в унитазы. Кстати, в ноябре кто-то, как-то и зачем-то «смыл» туда чайник.

канализация коммунальная авария

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