Улан-удэнцы взяли моду выбрасывать в унитазы опилки

Горожане продолжают путать канализацию с мусорным ведром
Жители столицы Бурятии начали смывать в канализацию опилки. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».
- Наши коллеги с канализационно-насосной станции зафиксировали случай несанкционированного сброса опилок и это продолжается уже на протяжении целой недели, – отметили на предприятии.
Там пояснили: попадание опилок в систему чревато серьёзными засорами в трубопроводах. Это влечёт заторы и дорогостоящий ремонт. Накануне такую аварию
зафиксировали на улице Трубачеева – она привела к остановке насосного оборудования.
Улан-удэнцев призывают выбрасывать любой мусор в ведро, а не в унитазы. Кстати, в ноябре кто-то, как-то и зачем-то «смыл»
туда чайник.
Горожане продолжают путать канализацию с мусорным ведром
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