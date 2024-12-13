13 декабря

12 декабря

Популярное

Власти Тувы взялись за ситуацию с нападениями на мигрантов в Кызыле

Власти Тувы взялись за ситуацию с нападениями на мигрантов в Кызыле
Происшествия,  Фото:официальный портал РТ
Несанкционированные митинги будут разгонять

Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привёл к нескольким групповым нападениям на иностранных граждан в столице Тувы. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле. За медицинской помощью обратились несколько человек из числа иностранных граждан.

Между тем, следственное управление следственного комитета РФ по РТ опровергает информацию об имевшем месте заражении несовершеннолетней. Фигуранту уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, в данный момент он находится под стражей.

Личности причастных к конфликту на базе РПС установлены правоохранительными органами, они задержаны.

Правительство Тувы обращается к населению республики с призывом не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Расследование уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнюю завершено следователями СУ СК РФ по РТ и направлено в суд. Все виновные понесут ответственность в рамках действующего законодательства.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях является административным правонарушением, - сообщает официальный портал Тувы.

Тува мигранты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы взяли моду выбрасывать в унитазы опилки
Улан-удэнцы взяли моду выбрасывать в унитазы опилки
Происшествия, 13.12.2024
Горожане продолжают путать канализацию с мусорным ведром
В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек
В Бурятии при столкновении иномарок пострадал человек
Происшествия, 13.12.2024
Автомобили «стукнулись» на мосту около станции
В Иркутске таксист украл сумку с деньгами у пассажирки
В Иркутске таксист украл сумку с деньгами у пассажирки
Происшествия, 13.12.2024
Женщина забыла свою сумку в салоне автомобиля
Жителя Братска осудили на 13 лет за убийство
Жителя Братска осудили на 13 лет за убийство
Происшествия, 13.12.2024
Он выстрелил ему в голову из ружья
В пригородном районе Бурятии объявили карантин из-за бешеной лисички
В пригородном районе Бурятии объявили карантин из-за бешеной лисички
Происшествия, 13.12.2024
Местных жителей попросили держать собак на привязи
Мошенники обманывают пожилых жителей Бурятии
Мошенники обманывают пожилых жителей Бурятии
Происшествия, 13.12.2024
Доверчивые пенсионеры верят в несуществующие выплаты и компенсации 
В Бурятии бабушка вылила на внучку кастрюлю кипятка
В Бурятии бабушка вылила на внучку кастрюлю кипятка
Происшествия, 12.12.2024
Также женщина систематически избивала девочку
В Улан-Удэ таинственно пропавших молодых людей ищут уже 11 месяцев
В Улан-Удэ таинственно пропавших молодых людей ищут уже 11 месяцев
Происшествия, 12.12.2024
Пока никаких подвижек в уголовном деле об их исчезновении нет
В Бурятии два автомобиля сгорели прямо в гараже
В Бурятии два автомобиля сгорели прямо в гараже
Происшествия, 12.12.2024
К пожару привело короткое замыкание
В Улан-Удэ произошёл «фекальный» потоп
В Улан-Удэ произошёл «фекальный» потоп
Происшествия, 12.12.2024
Нечистоты хлынули прямо на землю
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи
В пригороде Улан-Удэ сгорел дом многодетной семьи
Происшествия, 12.12.2024
Полностью выгорели второй этаж и крыша

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^