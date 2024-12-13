Власти Тувы взялись за ситуацию с нападениями на мигрантов в Кызыле

Провокационный вброс в социальных сетях в тувинских пабликах о якобы имевшем месте заражения несовершеннолетней жительницы Кызыла ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта привёл к нескольким групповым нападениям на иностранных граждан в столице Тувы. Пострадали несколько человек, работающие на торговой базе РПС в Кызыле. За медицинской помощью обратились несколько человек из числа иностранных граждан.Между тем, следственное управление следственного комитета РФ по РТ опровергает информацию об имевшем месте заражении несовершеннолетней. Фигуранту уголовного дела о нападении на несовершеннолетнюю предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, в данный момент он находится под стражей.Личности причастных к конфликту на базе РПС установлены правоохранительными органами, они задержаны.Правительство Тувы обращается к населению республики с призывом не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Расследование уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнюю завершено следователями СУ СК РФ по РТ и направлено в суд. Все виновные понесут ответственность в рамках действующего законодательства.- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях является административным правонарушением, - сообщает официальный портал Тувы.