Улан-удэнец избил соседа до смерти на лестничной площадке

Потерпевший скончался в больнице
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.
Следствием установлено, что вечером 8 октября 2024 года обвиняемый на лестничной площадке многоквартирного дома распивал спиртные напитки с соседом. Позже между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс противнику кулаками и ногами множество ударов по голове, груди, животу и конечностям.
От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице.
Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Потерпевший скончался в больнице
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