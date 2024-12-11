Улан-удэнец избил соседа до смерти на лестничной площадке

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.Следствием установлено, что вечером 8 октября 2024 года обвиняемый на лестничной площадке многоквартирного дома распивал спиртные напитки с соседом. Позже между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс противнику кулаками и ногами множество ударов по голове, груди, животу и конечностям.От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался в больнице.Как сообщили в СУ СК РФ по Бурятии, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.