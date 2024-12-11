Житель Бурятии незаконно выловил омуль на 300 тысяч рублей

Вблизи посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии 37-летний местный житель при помощи надувной весельной лодки и двух рыболовных сетей незаконно выловил в нерестовый период омуль. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

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