Житель Бурятии незаконно выловил омуль на 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вблизи посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии 37-летний местный житель при помощи надувной весельной лодки и двух рыболовных сетей незаконно выловил в нерестовый период омуль. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Потерпевший скончался в больнице
Возбуждено уголовное дело
Его просят добровольно прийти в «управляшку»
Мужчина прикарманил чужие карты и потратил деньги с одной из них
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В момент аварии водитель находился за рулём в состоянии наркотического опьянения
Телефон мальчик потерял, когда ехал в переполненной маршрутке
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