В Улан-Удэ экс-сотрудника компании осудили за коммерческий подкуп

За 11 месяцев 2024 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ выявили 29 преступлений коррупционной направленности, из них четыре факта взяточничества. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.- По результатам расследования в суд направлено 28 уголовных дел, установлена причастность восьми должностных лиц. Сумма ущерба, причинённого данными преступлениями, составила 5,2 млн рублей. В ходе расследования уголовных дел применялись обеспечительные меры, что позволило полностью возместить причинённый ущерб, - сообщили в министерстве внутренних дел.Так, в феврале 2024 года пресечена преступная деятельность 43-летнего должностного лица крупной продуктовой компании. Он через посредника получал от представителя подрядной организации взятки в размере 10% от стоимости поставок.Взятки он брал наличными или же в виде переводов на банковскую карту, открытую на имя супруги. Всего на карту поступило свыше 230 тысяч рублей.В ходе следствия изъяли деньги и имущество на сумму более 4 миллионов рублей, включая два автомобиля. Также обнаружено наркотическое вещество – более 260 гр гашиша.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в совершении 14 эпизодов по статье «Коммерческий подкуп» (п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ), а также в незаконном приобретении наркотических средств. Ему назначено 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.