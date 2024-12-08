Житель Бурятии разбил игровой автомат в Кемеровской области

В Новокузнецке (Кемеровская область) 35-летний приезжий из Бурятии разбил игровой автомат в торговом центре.Инцидент произошёл ночью; сигнал с кнопки тревожной сигнализации из ТРЦ поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили повреждённый игровой автомат и разбитую стеклянную дверь. Тут же они задержали мужчину, который находился в состоянии опьянения – не исключено, что и наркотического.- По предварительной информации, 35-летний житель Бурятии, находившийся в состоянии неустановленного опьянения, во время разговора по телефону начал проявлять агрессию. Он нанёс удар рукой по игровому автомату, разбив стекло, а затем ударил ногой по раздвижным дверям центра, повредив стеклопакет, - рассказали в управлении Росгвардии по Кемеровской области.Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.