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В Бурятии эвакуировали туриста, сломавшего ногу на горе

В Бурятии эвакуировали туриста, сломавшего ногу на горе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Группа поднималась на Пик Любви

Спасатели эвакуировали 37-летнего мужчину, который сломал ногу в горах в Тункинском районе Бурятии.

Инцидент произошёл днём в субботу, 7 декабря.

- Сообщение о том, что мужчина нуждается в помощи спасателей, поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. По уточнённой информации, мужчина состоял в туристической группе из шести человек, поднимающейся на гору Пик Любви. Они планировали сделать переход на Пик Дружба. Не дойдя до Пика Молодежный, мужчина поскользнулся и травмировал ногу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Туристы начали спускать своего товарища вниз навстречу спасателям.

Прибывшие спасатели оказали первую помощь пострадавшему. Затем его переложили на носилки, закрепили страховкой и начали эвакуацию. При этом спасатели шли пешком по сложной скалистой местности, отметили в агентстве ГО и ЧС.

К спасательной операции присоединились другие альпинисты, оказавшиеся поблизости, что значительно ускорило процесс. Совместными усилиями они эвакуировали его в посёлок Аршан.

Мужчину в удовлетворительном состоянии передали бригаде врачей. По предварительной информации, у него перелом костей голени правой ноги.



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