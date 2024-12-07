В Улан-Удэ подожгли гараж с грузовиком внутри

Выгорело 20 квадратов
Накануне в Улан-Удэ на улице Кабанская произошёл пожар. Здесь вспыхнул гараж, внутри которого находился грузовой автомобиль.
Пожарные оперативно справились с огнём, охватившим 20 квадратов. Предварительно причиной пожара стал поджог.
К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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