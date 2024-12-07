Жительница Бурятии сдала сожителя-наркомана

30 ноября в полицию обратилась 34-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии, она сообщила о побоях со стороны сожителя. На место выехали сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции.Женщина объяснила правоохранителям, что гражданский супруг уже в течение нескольких дней употребляет спиртное и, кроме того - марихуану. Сельчанка уточнила, что на фоне возникшего конфликта он ударил её, в связи с чем она позвонила в полицию. А после показала, где сожитель хранит, по её убеждению, «корень бед» - наркотическое средство.- Полицейскими из кладовой изъято около 900 граммов запрещённого вещества. По словам 36-летнего хозяина дома, коноплю он собрал осенью в собственном дворе - вместо того, чтобы уничтожить дикорастущее растение - и на протяжении нескольких месяцев употреблял, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.Ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности, подрабатывает на лесозаготовке. Он освидетельствован — факт употребления наркотика подтвердился, за что мужчину привлекут к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.По факту побоев участковый вынес постановление об отказе в возбуждении административного расследования по ст. 6.1.1 КоАП РФ в связи с примирением сторон.