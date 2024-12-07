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Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртным

Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртным
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она торговала из дома

Летом жительница Селенгинского района Бурятии продала из дома 0,5 литра спиртосодержащей жидкости за 200 рублей.

Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст.14.17.1 КоАП РФ.

Постановлением Гусиноозерского городского суда Бурятия женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, её оштрафовали на 15 000 рублей.
суд штраф

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