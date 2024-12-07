Жительницу Бурятии оштрафовали за торговлю спиртным

Она торговала из дома
Летом жительница Селенгинского района Бурятии продала из дома 0,5 литра спиртосодержащей жидкости за 200 рублей.
Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст.14.17.1 КоАП РФ.
Постановлением Гусиноозерского городского суда Бурятия женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, её оштрафовали на 15 000 рублей.
Она торговала из дома
Выгорело 20 квадратов
Мужчина поднял руку на женщину
Для этого женщина взяла кредит
Произошло самовозгорание веществ и материалов
Молодой человек отправится в колонию строгого режима
В автоаварии пострадала женщина
Он хранил в гараже наркотики
За ложный донос ей придётся выложить 50 тысяч рублей
Подобравший бумажник мужчина успел потратить чужие деньги
Теперь золу собирают в специальный контейнер
Составлен протокол
Сначала полицейские решили, что водителю нужна помощь
Мужчина отоварился по ней в магазинах на 10 с лишним тысяч