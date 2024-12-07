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В Бурятии горел завода по изготовлению топливных пеллетов

В Бурятии горел завода по изготовлению топливных пеллетов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошло самовозгорание веществ и материалов

Утром 7 декабря загорелся завод по изготовлению топливных пеллетов в улусе Тэгда Хоринского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных изнутри огнём было охвачено здание завода. Пожар был потушен в течение двух с половиной часов.

К счастью, пострадавших нет.

- В результате пожара выгорело здание завода на площади 1512 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило самовозгорание веществ и материалов, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Всего в тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники личного состава 11-го Хоринского отряда ГПС РБ, 10 человек и 2 единицы техники ООО «Древо» и 20 человек из числа местного населения.
пожар

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