В Бурятии горел завода по изготовлению топливных пеллетов

Утром 7 декабря загорелся завод по изготовлению топливных пеллетов в улусе Тэгда Хоринского района Бурятии.На момент прибытия пожарных изнутри огнём было охвачено здание завода. Пожар был потушен в течение двух с половиной часов.К счастью, пострадавших нет.- В результате пожара выгорело здание завода на площади 1512 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило самовозгорание веществ и материалов, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.Всего в тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники личного состава 11-го Хоринского отряда ГПС РБ, 10 человек и 2 единицы техники ООО «Древо» и 20 человек из числа местного населения.