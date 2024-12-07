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Жительница Бурятии поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 400 тысяч

Жительница Бурятии поверила «сотруднику ФСБ» и лишилась 400 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого женщина взяла кредит

С начала года жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 декабря стали 2567 жителей республики, в том числе 44 за последнюю неделю. Ущерб составил 607 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, на интернет-сайтах, используют мессенджеры, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Так, жительнице города Кяхта на мобильный телефон поступило сообщение от имени её руководителя о том, что по месту работы произошла утечка личных данных сотрудников, о чем с ней хочет переговорить сотрудник ФСБ.

Спустя несколько минут посредством мессенджера ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ. Он пояснил, что от её имени осуществлён крупный денежный перевод на имя гражданина, находящегося на территории Украины, который является террористом. Для аннулирования перевода ей необходимо перевести 400 тысяч рублей на специальный банковский счёт.

Женщина выполнила указания афериста, для этого она оформила кредитную карту и перевела деньги на счёт мошенника.

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