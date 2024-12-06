Улан-удэнка солгала об угоне, не желая конфискации авто

Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении улан-удэнки, совершившей ложный доносе.Ранее приговором суда муж жительницы Улан-Удэ был осуждён за повторную пьяную езду. Автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий женщине, было постановлено конфисковать, обратив его в доход государства. Горожанка, не желая лишаться машины, решила заявить об её угоне и написала в полиции соответствующее заявление.- В ходе проведения доследственной проверки факт неправомерного завладения автомобилем не подтвердился. Напротив, было установлено, что Е. продала свой автомобиль неустановленному лицу. По результатам рассмотрения её заявления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, - отметили в суде.Действия женщины квалифицированы как заведомо ложный донос.На суде горожанка вину признала в полном объёме. Она признана виновной, ей назначен штраф в 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.