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Улан-удэнка солгала об угоне, не желая конфискации авто

Улан-удэнка солгала об угоне, не желая конфискации авто
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За ложный донос ей придётся выложить 50 тысяч рублей

Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении улан-удэнки, совершившей ложный доносе.

Ранее приговором суда муж жительницы Улан-Удэ был осуждён за повторную пьяную езду. Автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий женщине, было постановлено конфисковать, обратив его в доход государства. Горожанка, не желая лишаться машины, решила заявить об её угоне и написала в полиции соответствующее заявление.

- В ходе проведения доследственной проверки факт неправомерного завладения автомобилем не подтвердился. Напротив, было установлено, что Е. продала свой автомобиль неустановленному лицу. По результатам рассмотрения её заявления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, - отметили в суде.

Действия женщины квалифицированы как заведомо ложный донос.

На суде горожанка вину признала в полном объёме. Она признана виновной, ей назначен штраф в 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
ложный донос

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