Читинец забыл кошелёк на крыше машины и лишился денег

В полицию обратился 22-летний житель Читы и сообщил о пропаже своего кошелька, в котором находились 5000 рублей.Выяснилось, что накануне молодой человек заправлял свою машину на автозаправочной станции и, когда открывал бензобак, выложил кошелёк на крышу автомобиля. Заправив авто, мужчина забыл про кошелек и уехал.Полицейские установили, что бумажник слетел с крыши машины в полутора километрах от заправочной станции и его подобрал водитель другого авто.Подозреваемого задержали. Им оказался 62-летний житель Читы, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Мужчина признался, что уже успел потратить деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.