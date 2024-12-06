Читинец забыл кошелёк на крыше машины и лишился денег

Подобравший бумажник мужчина успел потратить чужие деньги
В полицию обратился 22-летний житель Читы и сообщил о пропаже своего кошелька, в котором находились 5000 рублей.
Выяснилось, что накануне молодой человек заправлял свою машину на автозаправочной станции и, когда открывал бензобак, выложил кошелёк на крышу автомобиля. Заправив авто, мужчина забыл про кошелек и уехал.
Полицейские установили, что бумажник слетел с крыши машины в полутора километрах от заправочной станции и его подобрал водитель другого авто.
Подозреваемого задержали. Им оказался 62-летний житель Читы, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Мужчина признался, что уже успел потратить деньги. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
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