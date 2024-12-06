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Владельца кафе, в котором улан-удэнка получила ожоги, оштрафовали

Владельца кафе, в котором улан-удэнка получила ожоги, оштрафовали
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Теперь золу собирают в специальный контейнер

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе произошёл несчастный случай с посетительницей кафе на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Вместе с подругами она решила полюбоваться панорамным видом ночного города и для этого зашла за здание общепита.

Однако там девушка наступила в закопанную в землю горячую золу и получила ожоги.

Сейчас территория огорожена и установлена соответствующая табличка. Теперь кафе не выбрасывает золу на землю, а собирает в специально оборудованный контейнер для последующей утилизации.

Бурприроднадзор привлёк к административной ответственности владельца кафе за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

- Также кафе установит газоочистное оборудование для минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Этот процесс Бурприроднадзор будет держать на контроле, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Сергей Водопьянов.

В надзорном ведомстве напомнили, что все предприятия, организации, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны дооснащаться пылеуловителями и газоочистными установками. 
кафе ожоги штраф

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