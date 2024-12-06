Владельца кафе, в котором улан-удэнка получила ожоги, оштрафовали

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе произошёл несчастный случай с посетительницей кафе на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Вместе с подругами она решила полюбоваться панорамным видом ночного города и для этого зашла за здание общепита.
Однако там девушка наступила в закопанную в землю горячую золу и получила ожоги.
Сейчас территория огорожена и установлена соответствующая табличка. Теперь кафе не выбрасывает золу на землю, а собирает в специально оборудованный контейнер для последующей утилизации.
Бурприроднадзор привлёк к административной ответственности владельца кафе за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
- Также кафе установит газоочистное оборудование для минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Этот процесс Бурприроднадзор будет держать на контроле, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Сергей Водопьянов.
В надзорном ведомстве напомнили, что все предприятия, организации, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны дооснащаться пылеуловителями и газоочистными установками.