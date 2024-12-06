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В нацпарке в Бурятии выявили незаконную рубку

В нацпарке в Бурятии выявили незаконную рубку
Происшествия,  Фото:из архива нацпарка
Составлен протокол

В Тункинском национальном парке государственные инспекторы Кыренского участка 3 декабря обнаружили две незаконные заготовки сухостойных деревьев. Договор купли-продажи лесных насаждений при этом не заключали.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении.

- Напоминаем всем посетителям и жителям Тункинского района о необходимости соблюдения законодательства при использовании природных ресурсов. Любые действия, нарушающие правила охраны природы, будут строго наказываться, - обратились сотрудники нацпарка.

незаконная рубка национальный парк

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