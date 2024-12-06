В нацпарке в Бурятии выявили незаконную рубку

Составлен протокол
В Тункинском национальном парке государственные инспекторы Кыренского участка 3 декабря обнаружили две незаконные заготовки сухостойных деревьев. Договор купли-продажи лесных насаждений при этом не заключали.
По данному факту составили протокол об административном правонарушении.
- Напоминаем всем посетителям и жителям Тункинского района о необходимости соблюдения законодательства при использовании природных ресурсов. Любые действия, нарушающие правила охраны природы, будут строго наказываться, - обратились сотрудники нацпарка.
Сначала полицейские решили, что водителю нужна помощь
Мужчина отоварился по ней в магазинах на 10 с лишним тысяч
Всех собак в посёлке осмотрят специалисты
За час до происшествия инспекторы проводили с людьми из авто профилактическую беседу
Местные заявили, что её задавили домашние собаки
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался
Средняя сумма взятки – 490 тысяч
Мужчина отправится в колонию строгого режима
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции
Он угрожал сотрудникам финучреждения массовым убийством
Он скончался на месте
Там столкнулись грузовик и легковушка
Преступление произошло в комнате общежития
Аферисты предлагают лёгкий заработок на бирже