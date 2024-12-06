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В Иркутске таксиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Иркутске таксиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сначала полицейские решили, что водителю нужна помощь

В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали таксиста, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы приметили в районе Верхней Набережной стоящую Toyota Corolla Fielder. Машина стояла в течение семи часов, водитель сидел в салоне.

Полицейские решили предложить ему помощь, но приблизившись, увидели, что водитель спит, а на переднем сиденье лежит пакет с синими свёртками, упакованными так же, как пакуют наркотики.

Сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. Что-либо пояснять водитель отказался.

- За что задержан? – спросил полицейский.
- За наркотики, - ответил сонный таксист.
- А где они находились?
- В машине.
- Что делал?
- Я спал.
- Наркотики откуда?
- Не знаю.
- А где они находились?
- Точно не помню.

Из салона изъяли около почти восемь граммов запрещённых веществ.



Водитель задержан и заключён под стражу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.

наркотики такси

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