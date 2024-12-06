В Иркутске таксиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали таксиста, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы приметили в районе Верхней Набережной стоящую Toyota Corolla Fielder. Машина стояла в течение семи часов, водитель сидел в салоне.Полицейские решили предложить ему помощь, но приблизившись, увидели, что водитель спит, а на переднем сиденье лежит пакет с синими свёртками, упакованными так же, как пакуют наркотики.Сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. Что-либо пояснять водитель отказался.- За что задержан? – спросил полицейский.- За наркотики, - ответил сонный таксист.- А где они находились?- В машине.- Что делал?- Я спал.- Наркотики откуда?- Не знаю.- А где они находились?- Точно не помню.Из салона изъяли около почти восемь граммов запрещённых веществ.Водитель задержан и заключён под стражу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.