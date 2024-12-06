В Иркутске таксиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В Иркутске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали таксиста, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы приметили в районе Верхней Набережной стоящую Toyota Corolla Fielder. Машина стояла в течение семи часов, водитель сидел в салоне.
Полицейские решили предложить ему помощь, но приблизившись, увидели, что водитель спит, а на переднем сиденье лежит пакет с синими свёртками, упакованными так же, как пакуют наркотики.
Сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. Что-либо пояснять водитель отказался.
- За что задержан? – спросил полицейский.
- За наркотики, - ответил сонный таксист.
- А где они находились?
- В машине.
- Что делал?
- Я спал.
- Наркотики откуда?
- Не знаю.
- А где они находились?
- Точно не помню.
Из салона изъяли около почти восемь граммов запрещённых веществ.
Водитель задержан и заключён под стражу. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств.