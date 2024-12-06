В Бурятии мужчина устроил стрельбу в подъезде

В Северобайкальске мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия в подъезде жилого дома. Задержали стрелявшего сотрудники полиции и Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.Сообщение о стрельбе в многоквартирном жилом доме поступило в полицию днём. На место происшествия незамедлительно выехали наряд вневедомственной охраны Росгвардии и следственно-оперативная группа полиции.Они обнаружили квартиру, входная дверь которой была повреждена выстрелом из огнестрельного оружия. Правоохранители опросили жильцов дома и установили приметы и личность подозреваемого.Вскоре в ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии задержали стрелявшего 32-летнего мужчину.- В полиции задержанный сознался в содеянном, а также выдал спрятанный обрез незарегистрированного огнестрельного оружия. Со слов задержанного, у него произошёл конфликт с одним из местных жителей, и он решил припугнуть его, но перепутав квартиры, выстрелил в соседскую дверь, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.По факту грубого нарушения общественного порядка, совершённого с применением оружия, возбуждено уголовное дело.Оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечение мужчины к ответственности по факту незаконного хранения оружия.