Жители Бурятии за сутки потеряли свыше 1 миллиона

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 23 преступления, совершённых с использованием IT-технологий, пять из них - взломы аккаунтов жителей на портале госуслуг и в соцсетях и мессенджерах.В общей сложности жители региона потеряли более 1 миллиона 81 тысячи рублей, в том числе более 522 тысяч рублей - улан-удэнцы.На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тункинского районов, сообщили в МВД по Бурятии.Так, ещё в 2018 году 74-летняя улан-удэнка инвестировала 400 тысяч рублей. В декабре этого года ей позвонил неизвестный с предложением вывести накопленные средства со счёта. Пенсионерку заверили, что всё это время деньги оставались нетронутыми. По указке мошенника она включила демонстрацию экрана, после чего с её счета было списано 22 тысячи рублей.Желая купить квадроцикл, 46-летний горожанин нашёл подходящее объявление на популярным сервисе по покупке/продаже товаров и услуг. Продавец пояснил, что транспортное средство будет доставлено в Красноярск. В качестве предоплаты мужчина перечислил неизвестному 63 тысячи рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.19-летний житель Джидинского района получил в мессенджере сообщение о выигрыше средств. Чтобы получить приз, ему нужно было перевести деньги на неустановленный счёт и оплатить налог в 14 тысяч рублей. Для этого юноша оформил микрозайм. Сумма ущерб составила 22 тысячи 600 рублей.