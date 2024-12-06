Бурятию продолжает сотрясать

В республике произошло ещё три землетрясения
За сейсмособытием, которое зафиксировали
в Тунке утром 5 декабря, последовали ещё три. Два – в Северо-Байкальском районе – в 74 и 75 километрах к юго-востоку от посёлка Кумора. Разница между ними составила 8 минут.
Вечером землетрясение произошло в Курумканском районе – в 58 километрах к северо-востоку от села Улюнхан.
Как сообщили в республиканском управлении МЧС, толчки в обоих районах не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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