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Бурятию продолжает сотрясать

Бурятию продолжает сотрясать
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
В республике произошло ещё три землетрясения

За сейсмособытием, которое зафиксировали в Тунке утром 5 декабря, последовали ещё три. Два – в Северо-Байкальском районе – в 74 и 75 километрах к юго-востоку от посёлка Кумора. Разница между ними составила 8 минут.

Вечером землетрясение произошло в Курумканском районе – в 58 километрах к северо-востоку от села Улюнхан.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, толчки в обоих районах не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.


землетрясение

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