На пожаре в Бурятии сгорели куры

Стайку тушили почти 40 минут
Вечером в четверг, 5 декабря, загорелась стайка в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных постройка была охвачена огнём. 3 человека и 1 единица техники потушили возгорание в течение 37 минут на общей площади 16 квадратных метров.
В результате пожара сгорели куры, обгорела стайка.
По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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