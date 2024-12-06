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На пожаре в Бурятии сгорели куры

На пожаре в Бурятии сгорели куры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стайку тушили почти 40 минут

Вечером в четверг, 5 декабря, загорелась стайка в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных постройка была охвачена огнём. 3 человека и 1 единица техники потушили возгорание в течение 37 минут на общей площади 16 квадратных метров.

В результате пожара сгорели куры, обгорела стайка.

По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар

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