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В Улан-Удэ прямо в вагонном депо задержали убийцу

В Улан-Удэ прямо в вагонном депо задержали убийцу
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте
Он стоял возле своей окровавленной жертвы

Всё произошло в столице Бурятии. На перроне на железнодорожном вокзале к транспортным полицейским подошёл человек, который рассказал, что в здании вагонного депо находится неизвестный. Он размахивал ножом и выкрикивал угрозы убийством.

Правоохранители поспешили на место. В комнате приёма пищи в депо они обнаружили 53‑летнего жителя республики, который стоял около окровавленного мужчины, лежавшего на полу. На обеденном столе лежал нож.

Злоумышленника задержали. Как выяснилось, он выпивал вместе со своей жертвой – 36-летним улан-удэнцем. В какой-то момент собутыльники поссорились и мужчина нанёс товарищу множественные колото-резаные раны, несовместимые с жизнью.

Против нападавшего в Восточно-Байкальском СОТ Восточного межрегионального СУТ СК России возбудили уголовное дело об убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Его заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в официальном telegram-канале Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте. 

Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.
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