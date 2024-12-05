Житель Бурятии лишился 2 млн по вине мошенников

2 декабря в полицию в Кабанском районе поступило заявление от местного жителя. С середины сентября по конец ноября мошенники выманили у жертвы 2 млн рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.Аферисты вышли на мужчина в мессенджере. Представившаяся сотрудницей Банка России женщина сообщила об оформленной от его имени заявке на предоставление потребительского кредита на 700 тысяч рублей и перечислении этих денег третьему лицу.Для потерпевшего такая информация стала неожиданностью. Он поверил, что его деньги под угрозой и назвал лжеработнице банка код из смс – якобы для того, чтобы восстановить похищенный интернет-преступниками доступ к его телефону.Однако усилия эти, по словам представительницы финансового учреждения, результата не дали. Она заявила: кредит не погасился, но банк удержит эту сумму на безопасной ячейке, и позднее мужчине всё вернется.Далее с жителем Бурятии связался уже псевдосотрудник ФСБ. Выполняя его указания, сельчанин оформил кредитную карту на 265 тысяч рублей, обналичил деньги и затем через банкомат перевёл мошенникам. После он перечислил ещё 170 тысяч рублей собственных накоплений, а позднее обнаружил, что с его банковской карты исчезли сбережения в сумме более 1,5 млн рублей. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.