05 декабря

04 декабря

Популярное

Житель Бурятии лишился 2 млн по вине мошенников

Житель Бурятии лишился 2 млн по вине мошенников
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Большая часть похищенных средств – накопления мужчины

2 декабря в полицию в Кабанском районе поступило заявление от местного жителя. С середины сентября по конец ноября мошенники выманили у жертвы 2 млн рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

Аферисты вышли на мужчина в мессенджере. Представившаяся сотрудницей Банка России женщина сообщила об оформленной от его имени заявке на предоставление потребительского кредита на 700 тысяч рублей и перечислении этих денег третьему лицу.

Для потерпевшего такая информация стала неожиданностью. Он поверил, что его деньги под угрозой и назвал лжеработнице банка код из смс – якобы для того, чтобы восстановить похищенный интернет-преступниками доступ к его телефону.

Однако усилия эти, по словам представительницы финансового учреждения, результата не дали. Она заявила: кредит не погасился, но банк удержит эту сумму на безопасной ячейке, и позднее мужчине всё вернется.

Далее с жителем Бурятии связался уже псевдосотрудник ФСБ. Выполняя его указания, сельчанин оформил кредитную карту на 265 тысяч рублей, обналичил деньги и затем через банкомат перевёл мошенникам. После он перечислил ещё 170 тысяч рублей собственных накоплений, а позднее обнаружил, что с его банковской карты исчезли сбережения в сумме более 1,5 млн рублей. Общий ущерб составил около 2 млн рублей. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прямо в вагонном депо задержали убийцу
В Улан-Удэ прямо в вагонном депо задержали убийцу
Происшествия, 05.12.2024
Он стоял возле своей окровавленной жертвы
Житель Бурятии лишился 2 млн по вине мошенников
Житель Бурятии лишился 2 млн по вине мошенников
Происшествия, 05.12.2024
Большая часть похищенных средств – накопления мужчины
В Иркутской области столкнулись пассажирский автобус и фура
Происшествия, 05.12.2024
Медпомощь понадобилась водителю и пассажиру
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Нивы»
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Нивы»
Происшествия, 05.12.2024
Отечественный автомобиль столкнулся с «Хондой»
В Улан-Удэ бульдозер насмерть переехал машиниста
В Улан-Удэ бульдозер насмерть переехал машиниста
Происшествия, 05.12.2024
Обстоятельства гибели работника устанавливает следователь
В Улан-Удэ поймали закладчика с 66 свёртками героина
В Улан-Удэ поймали закладчика с 66 свёртками героина
Происшествия, 05.12.2024
Запрещённые вещества он распространял несколько месяцев
В Улан-Удэ нашлась пропавшая 13-летняя девочка
В Улан-Удэ нашлась пропавшая 13-летняя девочка
Происшествия, 05.12.2024
Она вернулась домой на следующий день после исчезновения
Жителей Бурятии перепугало утреннее землетрясение
Жителей Бурятии перепугало утреннее землетрясение
Происшествия, 05.12.2024
Оно докатилось до соседнего Приангарья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^