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В Бурятии северяне сами потушили пожар в магазине

В Бурятии северяне сами потушили пожар в магазине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он начался из-за розетки

В минувшую среду, 4 декабря, в Бурятии ликвидировали четыре возгорания. Одно из низ произошло в Северобайкальске. Там из-за перегруза электросети вспыхнула розетка. Местные жители сами потушили её ещё до приезда специалистов.

Ещё два пожара произошло в кабанском посёлке Танхой. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, пламя охватило котельную на площади в 5 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Кроме того, в населённом пункте из-за короткого замыкания горела баня на 16 «квадратах».

пожар МЧС

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