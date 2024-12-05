В Бурятии северяне сами потушили пожар в магазине

Он начался из-за розетки
В минувшую среду, 4 декабря, в Бурятии ликвидировали четыре возгорания. Одно из низ произошло в Северобайкальске. Там из-за перегруза электросети вспыхнула розетка. Местные жители сами потушили её ещё до приезда специалистов.
Ещё два пожара произошло в кабанском посёлке Танхой. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, пламя охватило котельную на площади в 5 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Кроме того, в населённом пункте из-за короткого замыкания горела баня на 16 «квадратах».
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Он начался из-за розетки
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