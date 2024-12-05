05 декабря

04 декабря

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В Приангарье автобус Улан-Удэ - Иркутск врезался в дерево

В Приангарье автобус Улан-Удэ - Иркутск врезался в дерево
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области

Пострадал один пассажир

В Слюдянском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства съезда маршрутного микроавтобуса с проезжей части. 

«Дорожный инцидент произошел 5 декабря около 3 часов ночи 35 минут на 135 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - По предварительной информации, водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево».

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одному из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. 45-летний водитель не пострадал.

В настоящее время по этому факту назначена проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

ДТП Иркутская область Приангарье авария маршрутки

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